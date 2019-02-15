HRÜ'de madde bağımlılığı paneli

Fen Edebiyat Fakültesi amfisinde, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kurulu tarafından organize edilen panel Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz'in açılış konuşmasıyla başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigara ve sigaraya bağlı hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinen Dekan Deniz, tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadelenin ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Özellikle gençlerde bu mücadelenin önemine vurgu yaparak, günümüzün tehditlerinden biri olan internet bağımlılığına da dikkat çekti. Panelde, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı, Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi, Dr. Öğr. Üyesi Şerif Kurtuluş, Sigara Bağımlılığında Gizli Tehdit, Tütün Endüstrisi ve Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Cansız ise Alkol ve Madde Bağımlılığı ile ilgili birer sunum gerçekleştirdiler. Ayrıca panelde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından katılımcılara karbonmonoksit düzeyi ölçümü yapıldı. Sigaranın zararları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Yaklaşık 2 saat süren panelde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.