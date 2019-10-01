HRÜ'de Uluslararası Göbeklitepe Tarım kongresi yapılacak

Gastronomi Turizmi ve Mutfak Sanatları Derneği tarafından Uluslararası Göbeklitepe tarım kongresi 22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. IGAC-2019 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi”nde bölgedeki tarım arazilerinin etkin kullanımı, sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi'nde ayrıca ‘dut' ile ilgili yiyecek ve içecek ürünler sergisi sunulacak.

22-25 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresinin başvuruları 7 Ekim 2019 tarihine kadar uzatıldı.