HRÜ'de vektör hastalıklı koruma eğitimi

Harran Üniversitesi'nde vektörel hastalıklara karşı koruma toplantısı yapıldı.

Osmanbey Yerleşkesi Rektörlük Senato salonunda gerçekleşen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Mustafa Kaytan, Yurt dışından (İtalya, Slovenya) gelen akademisyenler, Gazi Üniversitesi ile İnsani Sınırları Koruma Derneğinden eğiticiler ve öğretim üyeleri katıldı.

Farklı ulusal bağlamların, ortak özelliklerin ve ülkelerin karşılaştıkları sorunların daha iyi anlaşılmasının amaçlandığı toplantıda, vektörler ve vektör hastalıklarından (sıtma, şark çıbanı, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, West Nil virüsü, gibi) konularda korunmaya yönelik yetişkin eğitimleri veriliyor.

Cuma gününe kadar devam edecek toplantıda eğitim ve sunumlar gerçekleşeceğini söyleyen Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Toprak, ‘Amacımız yetişkin eğitimi ile ilgili eğitici eğitiler vermektir. Vektör canlılar, vektör hastalıklar, entegre vektör mücadelesi ve temel hijyen eğitimi gibi konuları irdeliyoruz. Ayrıca Avrupa'da ve dünyada önemli bir konu olan bu hastaların eğiticilerini yetiştirmek bizim için gurur vericidir' dedi.

Eğitimin Şanlıurfa'da yapılmasının üniversitemiz için bir ayrıcalık olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, ‘Vektör ve vektör hastalıkları konusu, çağımızın en önemli sorunlarındandır. Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülen ulusal ve uluslararası eğiticileri bilgilendirmek ve eğitmek, üniversitemizin başarı hikayelerinden biridir. Üniversite hocalarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum' diye konuştu.