HRÜ'de veteriner adayları beyaz önlük giydi

Hayvancılık sektörü bakımından önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da, Veteriner Fakültesi kliniklerine gelen hayvan türü ve hastalık çeşitliliği ile hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerine önemli bir pratik yapma zenginliği sağladığını dile getiren Dekan Prof. Dr. Sevgili, “İnsanların ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildiği 200'den fazla zoonoz hastalık mevcuttur. Veteriner hekimler bu hastalıklarla mücadelenin yanı sıra hayvan refahı, hayvansal gıda sağlığı gibi alanlarda da önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Veteriner hekimlik bu önemli çalışmalar nedeniyle tüm dünyada saygı gören bir meslektir” diyerek öğrencilere eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Veteriner olma yolunda ilk adımını atan öğrencilere mesleklerinin öneminin farkında olmalarını öğütleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, konuşmalarında, “Bu yıl başladığınız veterinerlik mesleğine, kariyerinizi çok ciddi bir şekilde planlayarak devam etmelisiniz. İlk yılınızdan itibaren kendinizi en donanımlı şekilde mücehhez ederek bu görevi yerine getirmeniz lazımdır. Aksi takdirde hayatta başarılı olmanız mümkün olmayabilir. Ayrıca sadece kariyerinize değil, sosyal kültürel bilimsel aktivitelere de zaman ayırın” dedi. Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Program, önlük giyme merasimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.