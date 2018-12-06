HRÜ'den şehircilikte geotasarım ve sanal gerçeklik çalıştayı

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, ‘Şehir planlamada yeni bir süreç' toplantısı düzenlendi.

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, ‘Şehir planlamada yeni bir süreç, Geotasarım Şehir Planlama ve Kent Yönetiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları 1. Bilgilendirme Çalışma Toplantısı' GAP Sukay'da yapıldı. Çalıştayda ilk olarak, proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış Ernst, şehir yönetimi ve inşasında sanal gerçeklik uygulamaları, Prof. Dr. Saffet Erdoğan ise sürdürülebilir şehir yönetimini sağlama adına şehrin imarında ve tasarımında yeni bir kavram olarak gündeme gelen geotasarım metodolojisi hakkında bilgiler verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünden Aydın Aydemir'in konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Çiğdem açılış konuşmalarını yaptı.

Üniversite ve Şanlıurfa Belediyesinin daha yaşanılabilir bir Şanlıurfa için birlikte projeler ürettiğini belirten Rektör Çiğdem “Şehir planlamacılığının üst seviyesi olarak çalıştayımız yapılıyor. Ne yazık ki ülkemizde şehir planlamacılığı konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Şehirlerimiz gelişiyor ama plan ve programsız büyümeler gerçekleşiyor. Üniversite ve Şanlıurfa Belediyemiz bu alanda ileriye dönük bazı projeler üreterek şehirlerimizin daha planlı, tabiata en az zarar vererek gelişme planlamayı hedeflediğini görüyoruz. Çalıştayımızın başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak, Eyyübiye'de bir bölgenin GeoTasarım ilkelerini kullanıp 2035 ve 2050 yıllarında Eyyübiye bölgesinin oluşturulmuş olan 3 boyutlu modelinin içerisinde gezdiler.

Çalıştayda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, belediye kadastro ve kamu kurumlarından teknik personelle beraber Şanlıurfa'nın ileriye yönelik planı ve modeli geotasarım metedolojileri ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirildi ve sanal gerçeklik ekipmanlarıyla tasarımlanan alanlarda gezintiler yapıldı. Çalıştay üniversite öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen grup çalışması sonucunda sona erdi.