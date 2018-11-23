HRÜ'nün ilk diş hekimliği öğrencileri önlüklerini giydi

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Gününde yapılan etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Melis Kurt, üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Bilici, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Dağ, Türk Diş Hekimleri Şanlıurfa Şube Başkan Vekili Müslüm Saraçoğlu, Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ömer Ufuk Yetkin, fakülte dekanları, stk temsilcileri, oda başkanları ve öğrenci aileleri katıldı.

Diş hekimliğinin, insan sağlığını ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir meslek olduğundan çok önemli bir konumda olduğunu söyleyen Dekan Yardımcısı Dr. Sinan Doğan, “Yaşanılan tüm zorluklara rağmen Urfamızın özlemini duyduğu diş hekimliği fakültesinin eğitim ve öğretim hayatına başlamasından dolayı bir Urfalı olarak mutluluk duydum. Emek ve destek vererek bu günlere getirdiğiniz ve güvenimize emanet ettiğiniz evlatlarınızı beş yıl sonunda diş hekimi olarak sizlere geri vermek en büyük dileğimizdir. Amacımız, ulusal ve uluslararası yetkinlikte diş hekimleri yetiştirmek ve mezuniyetten sonra da yaşam boyu eğitim ile hekimlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek olacaktır” dedi.

Konuşmasında diş hekimi adayı gençlere seslenen Diş Hekimleri Şanlıurfa Şubesi Başkan Vekili Müslüm Saraçoğlu, “Çok büyük emek ve zahmetlerle bugünlere geldiniz. Beyaz önlük hekimlik üniformasından öte, toplumsal ve insani sorumluluktur. Uzun ve zorlu bir sürecin başındasınız. Bu gurur verici süreci başarılı bir şekilde bitirip, iyi bir hekim olmanızı ve mesleğinizi vicdanınız ile yapmanızı temenni ederim” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasının Şanlıurfa'ya sağlık hizmetlerinde önemli katkısı olduğunu ve fakültenin açılmasıyla artık hastaların çevre illere gitmekten kurtulduklarını belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık ise, “Sizler üniversitenin anlamına uygun şekilde çözüm üretebilen öğrenciler olarak mezun olacaksınız. Ülkeler için bilgi en önemli güçtür. Sevgili gençler, önce insanı seveceksiniz, sonra mesleğinizi seveceksiniz. Bunu başarırsanız ne uykusuz geçireceğiniz uzun nöbetler, ne de zor hastalar sizi yormayacaktır. Unutmayın ki sevgiyi, şefkati, merhameti, özveriyi bilmeyen, yani iyi insan olamayan, iyi hekim de olamaz. Beyaz önlüklerinize leke sürdürmeyin. Bilginizle, davranışlarınızla ve yaşantınızla herkese örnek olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, fakülteyi birincilikle kazanan öğrenciye önlüğünü giydirerek plaket verdi. Öğrencilere, davetli misafirler ve öğretim elemanları tarafından önlükleri giydirilmesinin ardından tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.