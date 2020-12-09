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Hurda deposunda korkutan yangın

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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