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Hürriyet Mahallesinde altyapı çalışması başladı

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde altyapı çalışmalarına başlandı.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin girişimiyle, Hürriyet Mahallesinin kuzey tarafındaki yeni yerleşim yerlerinde Şuski tarafından kanalizasyon çalışmalarına başlandı. Hürriyet Mahallesi 286, 296 , 309, 310, 311, 407, 408, 409 ve 411 caddelerinde bugün itibariyle altyapı çalışmaları başladı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmada, "Söz verdiğimiz gibi biz oturmaya değil çalışmaya geldik. Göreve geldiğim günden bu yana bizim tek gayemiz Viranşehir halkına hizmet etmektir. Bugün de Viranşehir ilçemizin en büyük mahallesi Hürriyet Mahallesinin kuzey tarafında yeni yerleşim yeri diye adlandırdığımız sokak ve caddelerde kanalizasyon sorunu vardı. Bugün Şuski Genel Müdürümüze durumu bildirdik. Hemen çalışmalara başlandı. Vatandaşlarımıza ve mahalle sakinlerine hayır olsun" diye konuştu.

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