İbni Sina İlkokulunda 23 Nisan Şenlikleri

Şanlıurfa'da bir okulda düzenlenen 23 Nisan şenliklerinde minikler gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan İbni Sina İlkokulunda çocuklar için 23 Nisan şenlikleri düzenlendi. Velilerin de katıldığı şenliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken veliler ise evden getirdikleri yiyeceklerle kermes açtı. Kermeste kadınlar börek açıp stantlarda ürünlerini sattı. Kermesten elde edilen gelirle maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin aileleri için Ramazan paketi hazırlanacağı belirtildi. Haliliye Belediyesinin de destek verdiği etkinliklerde minik öğrenciler sahneye çıkarak birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Büyük beğeni toplayan gösteriler öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Nurettin Toğun, bütün öğrencilerin bayramını kutladı.