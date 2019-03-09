İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İbrahim Tatlıses'ten Vali Erin'e ziyaret

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.


AK Parti'nin Şanlıurfa mitingine katılmak üzere dün kentte gelen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tatlıses'e Göbeklitepe tablosu hediye etti. Memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tatlıses, kendisini kabul eden Vali Erin'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.