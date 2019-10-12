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İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırılarının hedefinde olan sınır şehri olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Soylu buradaki esnafları ziyaret ederek, halka geçmiş olsun diledi.

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