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İçme suyu hat döşeme çalışmalarını devam ediyor

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük 7.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük 7. ili olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hat döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa'nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkânları ile içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu kavuşturuyor.


Şanlıurfa'nın 13 İlçesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını sürdüren ve kentin tümünde kalıcı çözümler üreten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakım-onarım, gibi önemli çalışmaları da aralıksız yürütüyor.

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