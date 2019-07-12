İcra takip işlemi odayı karıştırdı

Meclisi terk eden üyeler başın açıklaması yaparak yeterli sayı ile alınan kararın hukuksuz olduğunu iddia etti.

ŞUTSO meclisinin 42 üyesi yönetim kurulu tarafından bin 600 üyeye icra takip işlemi yapması nedeni ile meclis toplantısını terk ederek oda önünde basın açıklaması yaptı. Karara tepki gösteren üyeler, yeterli sayının altına düşerek 30 kişi ile alınan kararların hukuken geçersiz olduğunu iddia ederek odanın üyelerini korumak yerine zor duruma sokmaya çalıştığını söyledi.

Meclis üyeleri ticaret odası meclis toplantısını terk etti

Meclisi terk eden üyelerden Mehmet Paydaş, “Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı için burada bulunmaktayız ancak ne yazık ki bir seneyi aşkın süredir mevcut Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı ile yönetimin sergilediği tutumdan dolayı çoğulcu anlayıştan, şeffaflıktan uzak, katılımcılıktan uzak, oldubittiye getiren anlayışı protesto etmek amaçlı tüm meclis üyesi arkadaşımız toplantıyı yarıda bırakarak terk etmiştir. 30 kişilik yeter sayının altında bir çoğunlukla kararlar almaktadır. Bizim ve kamuoyu nezdinde alınan tüm kararlar geçersizdir. Biz aynı zamanda buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Alınan ne karar olursa olsun şu an itibari ile hukuken usulsüz, vicdanen de vicdanları karartan bir durumdur. Bu noktada da hukuki işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

Toplantıyı terk eden 42 üye adına yapılan ortak basın açıklamasında ise, “Yönetim kurulu tarafından bin 600 üyemize icra takip işlemi yapmıştır. Meclis üyeleri olarak bizler, yani seçtiğiniz üyeler olarak bu ekonomik kriz ortamında üyelerimize icra takibi açılmaması yönünde yönetim kuruluna önerge vermemize rağmen yönetim kurulu geri adım atmamaktadır. Yönetim kurulundan ‘bizim bu işlemi yapmamamız durumunda gelecek yeni yönetim isterse bize rücu edebilir' cevabından başka bir cevap alınamamıştır. Bizler de gerekirse mesuliyetiniz kalksın diye meclisten yetki alın dememize rağmen yönetim bu konuda geri atmamaktadır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde ilk defa üyelerine icra takibi işlemi yapılıyor. Yönetime defalarca bu ekonomik krizde üyelerimize bu şekilde davranmayalım dememize rağmen kendilerine bunu dinletemediğimizin bilinmesini istiyoruz. Üyelerini desteklemek ve korumak amacıyla kurulmuş olan bu odamızın hiçbir ekonomik sıkıntısının olmamasına rağmen çok acil işmiş gibi icra olayını görev atfetmesi başta bizleri üzmüştür. An itibariyle odamızın 12 milyona aşkın bir parasının bankalarda, faizde olması, maaş ödemeleri ve genel gider ödemesinde hiçbir sıkıntı çekmediği bir durumda üyelerine icra takibi açmasından dolayı bizler hicap duymakta olduğumuzun bilinmesini kamuoyuna duyururuz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdamı artırmak için Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı işyerlerinin istihdama katkı sağlamalarını isterken Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası kendine bağlı maddi sıkıntı çeken üye işyerlerini icraya vererek işyerlerini daha da ekonomik sıkıntıya sokması dikkat çekiyor” ifadelerine yer verildi.

Basın acıkmamasına ŞUTSO üyeleri Ali Eyyüpoğlu, Kemal Süt, Necmi Şelle, Zülküf Çakmak, Adil Kılıç, Sedat Dülger, Serhat Karadağ, Maruf Karadağ, Hasan Yılmaztekin, Mustafa Zait, İbrahim Külahlı, Eyüp Sabri Akaltun, Abdürezzak Yüksel, Mustafa Sarı, Eyüp Önkol, Bekir Sıtkı Baysoy, Ahmet Önkol, Mehmet Bayık, Musa Baydilli, Cemal Beyaz , Cemal Yazar, Fethi Şeker, Mehmet Paydaş, Abdurrahman Güllü, Ahmet Demirbaş, Şehmus Demirel, Şefik Çapa, Celal Kaya, Hasan Basri Gülel, Mehmet Kaz, Bedir Sözer, Süleyman Çiçek, Mustafa Sonekinci, Mustafa Taş, Mehmet Akın, Hamza Tavas, Mahmut Oğuş, Mustafa Oruç, Süleyman Bodir, Mikail Zait, Ömer Yiğit ve Abdulkadir Dolap katıldı.