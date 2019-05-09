İftar sonrası Ramazan sokağına yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamarat Eller Çarşısında kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Tiyatro, etkinlik sahneleri, el sanatları, hediyelik eşya, Osmanlı tatlıları, yöresel damak ürünleri ve oyuncak reyonları gibi her türlü zenginliği içerisinde barındıran Ramazan sokağında vatandaşlarla buluşan Beyazgül, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek onlara pamuklu şeker ve elmalı şeker ikramlarında bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile birlikte stantları da gezen Beyazgül, yerel ve ulusal grupların tasavvuf müziği dinletileri, büyükşehir tiyatrosunun çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinliklerinin ay içerisinde devam edeceğini söyledi.

Beyazgül ardından Ramazan Sokağında Sivil Toplum kuruluşlarının 'Kardeşlik Çadırı'nı ziyaret etti. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt Gökçe'nin sohbetini dinleyen Beyazgül ardından programını sürdürdü.