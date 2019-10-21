İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.


Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmanın ardından teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediği İHA'larla gözleniyor. Tel Abyad üzerinde uçan İHA, kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.