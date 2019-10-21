İHA güvenli bölgeyi gözetliyor

Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli insansız hava araçları (İHA), teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile varılan anlaşmanın ardından teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediği İHA'larla gözleniyor. Tel Abyad üzerinde uçan İHA, kameralara yansıdı.