İHA muhabirinin mutlu günü

Şanlıurfa'da uzun yılardır basın sektöründe çalışan İHA Şanlıurfa Muhabiri Bekir Şeyhanlı, hayatını Diyaliz Teknikeri Kübra Çiftkardaş ile birleştirdi. Haliliye Belediyesi Evlendirme Salonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen genç çiftin nikahını, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat kıydı. Korona virüs (Covid-19) önlemleri altında kıyılan genç çiftin nikah şahitliğini ise İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile İHA Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan yaptı. Atılan imzaların ardından Belediye Başkanı Canpolat tarafından Bölge Müdürü Akın'a verilen genç çiftin aile cüzdanı ise geleneklere uygun olarak geline takdim edildi.

Nikah merasimine, Belediye Başkanı Canpolat'ın yanı sıra İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, İHA Gaziantep Bölge Haber Müdürü Serhat Demir, Şanlıurfa'da görev yapan ulusal ve yerel medya, temsilcileri çalışanları, kurumların basın birimi temsilci ve personeli ile, ciftin yakınları, arkadaşları katıldı.

Nikah çeşitli ikramların ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.