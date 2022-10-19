İhlas Pazarlama Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yeni binasında hizmet verecek

İhlas Pazarlama Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü artık Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki yeni binasında hizmet verecek. Yeni hizmet binasının açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Şanlıurfa Bölge Müdürü Enver Geleri, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki şirket çalışanları ile davetliler katıldı. Töreden açılış kurdelesini kesen Genel Müdür Orhan Korkusuz, toplam 3 kattan oluşan binayı gezdi. Bölge müdürlüğündeki tüm birimleri ziyaret edip bilgi alan Korkusuz, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Açılışın ardından çalışanlarla bir toplantı gerçekleştirildi.

İhlas Pazarlama satış mağazasının ise Emniyet Caddesi'nde hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.