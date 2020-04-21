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İhtiyaç sahibi ailelerin siparişleri evlerinde teslim ediliyor

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını evlerine teslim etmeye devam ediyor.


Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde belediye kurulunca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin siparişlerini ve alışveriş kartlarını adreslerine teslim etmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Kamberiye, Sancaktar ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda paketlerini evlerine teslim etti.


Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

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