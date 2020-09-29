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İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu.


Sosyal belediyecilik şiarı ile yola çıkan Haliliye Belediyesi faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten sosyal yardım işleri müdürlüğü, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sunuyor. Sosyal yardım ekipleri, ilçe genelinde belirlenen ailelerin çocuklarına hazırlanan kırtasiye paketi hediye etti. Çanta, defter ve kalemlerin yer aldığı setler ekiplerce alınıp çocukların adreslerine teslim edilmeye devam ediyor. Belediye ekiplerinden hediyelerini alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okundu.


Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan okullara dağıtılmak üzere hazırlanan kırtasiye malzemeleri ekiplerce okullara dağıtılıyor. Okul idarelerine teslim edilen kırtasiye malzemeleri yine idarece maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtılacak.

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