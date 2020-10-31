İhtiyaç sahiplerine gıda desteği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde belediye kurulunca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sunmaya devam ediyor. Ekipler, vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerini evlerine teslim ediyor.

Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, yardım desteği alan aileler belediyenin sunduğu hizmetinden dolayı Canpolat'a teşekkür etti.