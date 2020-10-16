İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkbal Gürpınar Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nde sunucu İkbal Gürpınar, sevenleriyle buluştu.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nde sunucu İkbal Gürpınar, sevenleriyle buluştu.


Sunucu İkbal Gürpınar'ın konuşmacı olduğu, Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilen 'Aile Günleri Etkinliği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Eşi Betül Beyazgül de katıldı.


İkbal Gürpınar'dan Urfalı Kadınlara söyleşi


Yeni normale uygun olarak düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, termal kameralar sayesinde ateşleri ölçülerek alana alındı. 'Urfa Ahengi Müzik Topluluğu" ile sahne alan İkbal Gürpınar, Şanlıurfalılarla doyasıya söyleşi yaptı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Gürpınar, örnek kadınları ve anneliği anlattı. Arada şiir de okuyan Gürpınar, kadınları, mutluluğun sırrı hakkında örneklerle bilgilendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün davetini kırmayarak kente gelen ve Urfalı bayanlarla bir araya gelen Sunucu Gürpınar'a Betül Beyazgül tarafından Urfa'ya özgü hediye takdim etti.


Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Eşi Betül Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un Eşi Yüksel Aksoy ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.