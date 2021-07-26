İki duvar arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki duvar arasına sıkışan 6 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Örkütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlar Sokak'ta 6 yavru köpeğin iki ev duvarı arasına sıkıştığını gören İlyas Uçar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Durum üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıkışan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin duvarı kırarak kurtardığı 6 yavru köpek, Uçar'a teslim edildi.

Uçar, köpeklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.