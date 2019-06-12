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İki grup arasında tekme tokat kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki grup bilinmeyen bir sebeple karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekme tokat kavgaya dönüştü. Ortalık adeta savaş alanına dönerken kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırdı. Yaşanan kavga ise kameraya yansıdı.

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