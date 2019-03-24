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'iki Mızrap Bir Ses' konseri yoğun ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzik gecesinde kanun ve tamburun muhteşem uyumunun sergilendiği ’İki Mızrap Bir Ses’ adlı konser izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzik gecesinde kanun ve tamburun muhteşem uyumunun sergilendiği 'İki Mızrap Bir Ses' adlı konser izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Etkinliklerin bu haftaki programında sanatçı Müslim Yıldırım ve İsmail Hakkı Karaca sahne aldı. Vali Kemalettin Gazezoglu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ve sanat severler katıldı.


Kanunda Müslim Yıldırım, Tamburda ise İsmail Hakkı Karaca'nın birbirinden güzel eserlerini icra ettiği konsere ilgi yoğun oldu. Program sonunda sanatçılara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, plaket ve çiçek takdim etti.

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