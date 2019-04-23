İl Başkanı Yıldız koltuğunu çocuklara devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında İl Başkanı Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkanlık makamını 1. Sınıf öğrencisi Asude Vera Karalök'e devretti. Karalök'ün yardımcıları ise yine aynı okuldan öğrenciler oldu. Temsili devir teslim törenine AK Parti Şanlıurfa İl teşkilatı da katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 1 günlüğüne il Başkanı olan Asude Vera Karalök “Büyüklerimizden tek istediğimiz dünyamızı temiz tutsunlar ve biz çocuklara iyi bir gelecek olsun” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında 1 günlüğüne başkan yardımcısı olan Abdurrahman Akçal “6. Sınıfa gidiyorum 1 günlüğüne başkanım ilk yapacağım proje çocuklar için lunapark, temiz bir çevre olması için çalışma yapardım, geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırırdım” şeklinde konuştu.