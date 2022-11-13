İlave köprü bitiş tarihinden 26 gün önce hizmete açıldı

Şanlıurfa'da trafik yükünün azaltılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından Abide Kavşağında yapılan birinci ilave köprünün ardından ikinci köprü de tamamlanarak kontrollü bir şekilde sürücülerin hizmetine sunuldu. Gaziantep istikametinden gelen sürücüler köprüyü kullanarak Diyarbakır yoluna transit geçiş sağlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi konumunda yer alan ve her gün yüzbinlerce aracın geçiş yaptığı Abide Kavşağında yapımını tamamladığı köprülü kavşakta İpekyol Viyadüğünün açılışını kontrollü olarak gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağının Karaköprü Viyadüğünü tamamlanması gereken süreden 26 gün önceden kontrollü olarak araç trafiğine açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ile Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Faruk Bayuk araçla köprüden geçiş sağlayarak viyadüğü araç geçişine açtı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldıracak. Ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Önemli geçiş güzergâhlarından biri olan, çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağında şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatacak olan ilave köprünün bir bölümü bitirilmesi gereken süreden çok erken bitirilerek araç trafiğine açıldı.

‘'Kent trafiği rahat bir nefes alacak''

Abide Kavşağı Köprülü Kavşak Viyadük projesinin belirlenen zamandan önce açarak Şanlıurfalıların hizmetine sunduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘'Şanlıurfa'nın ihtiyacı olan böyle bir güzel eseri ve ulaşım aksımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Meclisimize, ekiplerimize, Ulaşım Daire Başkanlığı ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa birçok eserlerle şantiye haline gelmiştir. Şanlıurfa bir değişim yaşıyor. Şanlıurfa, projelerin daha fazlasını hak ediyor. Şanlıurfa'nın her yerinde farklı güzellikler yaşanıyor. Viyadük köprü aksımızın uzunluğu 315 metredir. Art germe bir kavşaktır. İlk açılan köprümüz ise 230 metredir. Toplamda 545 metre uzunluğundadır. 18 Mart Çanakkale Caddemizi Diyarbakır Karayoluna bağlayan köprümüzü 55 gün önce, İpekyol Caddesini Diyarbakır yoluna bağlayan köprümüzü ise 26 gün öncesinde tamamlayarak bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Biz Abide kavşağı girişine geri sayım cihazı koyduğumuz zaman gün gün olarak düşüyordu. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz de ilk günden fotoğraflarını çekmişlerdi zamanında biter mi diye ama biz zamanından 26 gün önce İpekyol caddesinden gelen köprüyü 55 gün öncesinden ise 18 Mart Çanakkale caddesini Diyarbakır yoluna bağlayan köprümüzü tamamladık. Rabbim bizleri, dualarda ve gönüllerde olmayı nasip etsin. Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olsun. Bu bir resmi açılış değil, açılışı önümüzdeki günlerde yapacağız ve tüm hemşehrilerimizi açılışa davet edeceğiz. Açılış gününe kadar köprünün kapalı kalmasını doğru bulmadığımız için trafiğe açıyoruz. Büyük bir katılımla köprülerimizin açılışını yapacağız'' dedi.

‘'Balıkayağı Bulvarı projesi en kısa zamanda başlayacak''

Kentte birçok farklı projeyle birlikte değişimin yaşandığını ve bu değişimlerin devam edeceğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘'Balıkayağı Bulvarının 1 Aralık'ta ihalesi yapılacak. Orada 5 a süreyle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak. Arada yapılacak olan çalışmada da sayaç sistemi konulacak. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz sıkıntının ne zaman biteceğini görsünler. İhale de 150 gün süre konulmuş ve Balıkayağı Bulvarındaki çalışma da 30 gün önce açılır. 120 günde açılması mümkün olan bir köprü çalışması yapılacak. Balıkayağı Bulvarının da 30 gün önce açılmasını ümit ediyorum. Balıkayağı Bulvarını da açtığımız zaman buradan giden araçlar oradan hızlıca geçmiş olacak. Buradan 26 gün önce başladı trafik ve bu çok önemliydi. Abide Kavşağı Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki bir yerdir. Abide Köprülü Kavşak viyadüğünün açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bildirdik. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu açılışı yapar diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim yapmış olduğumuz birçok eserin açılışını da İnşallah yapacak. Şanlıurfa çok değişti. 3 ay önce Şanlıurfa'ya gelen insan 3 ayda kentin değiştiğini söylüyor. Şanlıurfa'da değişim ve güzelleşmeye devam edecek. Şanlıurfa güzel bir şehir, Peygamberler şehri ve tarihin sıfır noktasıdır. Bölgede en fazla turist alan iller arasında yer alıyoruz. Zenginliği ve değerleri çok yüksek bir şehirdir'' diye konuştu.

Abide Kavşağı İpekyol Viyadüğünden araçlarıyla geçen vatandaşlar ikinci viyadüğün de zamanından önce açılmasından memnun olduklarını dile getirerek Şanlıurfa'nın trafik sorununa kalıcı çözümler üreten Başkan Beyazgül'e teşekkür ettiler.