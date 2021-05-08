İlçe belediye başkanlarından Kadir Gecesi mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan Ayı'nda idrak edilen ve İslam Alemi'nde mübarek kabul edilen Kadir Gecesi'ni yayınladığı bir mesajla kutladı. Yalçınkaya mesajında, “Kadir gecemizin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu Kadir Gecesi ve Bayram arifesinde bütün Dünyada ki Müslümanlar maalesef çok büyük bir ölüm altında, işkence altında ve insanlık dramı yaşamaktalar. Biz bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine Siyonistlere, bütün zalimlere, bu coğrafyayı perişan edenlere Cenab-ı Hak cezalarını verecek. Müslümanların da gerçek bir bayrama gerçek bir Kadir Gecesi'ne erişmelerini canı gönülden niyaz ediyorum” dedi. Kadir Gecesinin günahlardan arınmak için ilahi fırsat olduğunun altını çizen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gecelerin önemi büyüktür” ifadelerini kullandı. Ekinci ise mesajının devamında, "Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Kadir Gecesinin, her zaman ve her yerde muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, toplumu toplum yapan özelliklerin başında gelen saygı ve sevgi bu gecede gönüllerde hayat bulacaktır. Bu gecenin kıymeti ve ehemmiyeti saymakla tükenmeyecek ölçüdedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kuran'ın Peygamber Efendimize niyaz olmasıdır. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını, açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin vesile olmasını dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin, Peygamberler şehri şanlı İlimizin, Viranşehirimiz'in ve tüm İslam Âleminin Kadir Gecesini kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.