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İlçe Milli Eğitim Müdürüne taşlı sopalı saldırı

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız kimliği belirsiz kişilerin taşlı, sopalı saldırısına uğradı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, mesai çıkışı Şube Müdürü Ömer Baytak ve arkadaşı Osman Demirdil ile aracına binen İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Telyıldız, belediye binası yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda taş ve sopaların hedefi olan Tekyıldız ile Baytak ve Demirdil yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Saldırıda Halil Tekyıldız'ın aracında da maddi hasar oluştuğu belirlendi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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