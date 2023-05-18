İlçeler büyükşehirle kaliteli içme suyuna kavuşuyor

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'daki vatandaşları temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için hedeflediği içme suyu arıtma tesislerinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak. Tesislerde ayrıca periyodik olarak su analizleri ve kontrolleri de yapılacak. Hilvan ilçesindeki tesiste ise 20 bin 422 metrekarelik alana sahip olan içme suyu arıtma tesisi günlük 15 bin 000 metreküp ham suyu arıtarak günde 15 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyu sunulmuş olacak. Diğer ilçelerdeki tesislerin bir an önce bitirilip hizmete sunulması adına inşaat çalışmaları devam ediyor.