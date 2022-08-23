İlçeye kazandırılan proje bölgeye nefes aldırdı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesine kazandırılan kompleks bölgeye nefes aldırdı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın seçim vaatleri arasında bulunan ve bölgeye kazandırılan Karşıyaka Kompleksi vatandaşların takdirini topluyor.

Başkan Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesinde çalışmaların başladığı Kompleks Projesi, görkemli açılışın ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla mahallenin tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik projelendirilen Karşıyaka Kompleksi, kapalı semt pazarı, zabıta amirliği, camii ve spor sahası ile bölgeye nefes aldırdı.

Kapalı pazar alanı ile gönül rahatlığıyla alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlar, pazar yeri ile birçok sorunun ortadan kalktığını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Mahalle sakinleri adına kazandırılan proje için teşekkür eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, “Şuanda Karşıyaka Mahallemizde yapılan yeni semt pazarı içindeyiz. Daha önce caddede yapılıyordu. Sıcaktan esnafımızın meyveleri, sebzeleri bozuluyordu. Şuanda kapalı semt pazarı yapıldı. Allah'a çok şükür şimdi vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyorlar. Bundan dolayı emeği geçen Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve3 ekibine çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi çalışmaların devamını dilerim. Allah razı olsun” dedi.

Pazar alanı olmadığı için sıcak havalarda ve yağmurda pazar kurduklarını belirten pazar esnafı ise mahalleye kazandırılan proje için Başkan Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan, pazarın kurulmadığı günler kapalı otopark olarak hizmet veren alan bölgenin park ihtiyacını da karşılıyor.