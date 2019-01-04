İlkokulda korku dolu anlar

Şanlıurfa'da bir ilkokulda öğrencilerin derste olduğu sırada yangın çıktı. Sınıflarında mahsur kalan öğrenciler pencereden kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda yaşandı. Öğrencilerin ders yaptığı sırada okulun 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Müdür odasında çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle okul koridorlarını dumanlar sardı. Yangın çıktığını fark eden öğretmenler, öğrencileri okuldan çıkartmak için büyük çaba harcarken itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Mahsur kalan öğrenciler pencereden çıkartıldı

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sınıflarda mahsur kalan öğrencileri merdiven yardımıyla camdan çıkarttı. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve korktuğu belirlenen yaklaşık 50 öğrenciye ambulansların içinde müdahale etti. Yangın haberini alan veliler de okula koşarak çocuklarını bulmaya çalıştı. Çocuklarını kucaklarına alan aileler okulun dışına çıkartırken büyük korku yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Okul hoparlöründen anons yapılarak aileler sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.