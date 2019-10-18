İmam Hatip lisesi öğrencilerine "Bağımlılık" semineri

Şanlıurfa İl Müftülüğü vaizi Doktor Mehmet Emin Çiftçi tarafından Yusuf Sami Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bağımlılıklar konusunda seminer verildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde öğrencilere zararlı alışkanlıklar hakkında bilgi veren Doktor Çiftçi, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti. Gençlerin sosyal medyada çok fazla zaman harcadığına dikkat çeken Çiftçi, “Zaman ve beden bizlere birer emanettir. Zamanımızı faydalı işlerde değerlendirmemiz gerektiği gibi bedenimizi de korumamız gerekiyor. Sosyal medyada geçireceğimiz zamanı ailemiz ile geçirmeye özen gösterelim. Sosyal medya bağımlısı olmak yerine ailemize bağımlı olalım ve boş vakitlerimizi kitap okuyarak değerlendirelim" dedi. Bağımlılık konusunda uyarılarda da bulunan Çiftçi, Türkiye'de sosyal medya bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar hakkındaki istatistikleri paylaştı.

Seminer öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.