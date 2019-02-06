İmam hatip öğrencileri Afrika'da su kuyusu açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız imam hatip öğrencileri kermesten elde ettikleri paralarla Afrika ülkesi Mali'de 140 ailenin yaşadığı köyde su kuyusu açtı.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Okulunda eğitim gören öğrenciler, geçen sene Nisan ayında Afrika'da suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açtırmak için, öğretmen ve ailelerinin destekleriyle kermes düzenlemişti. Üç gün süren kermese ilçede yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Kermeste toplanan paralar, İnsani Yardım Vakfı İHH aracılığıyla Afrika'ya gönderildi.

Yapılan saha araştırması sonucu Mali'nin Sikasso şehrine bağlı 140 ailenin yaşadığı ve en yakın su kuyusunun 12 kilometre uzaklıkta bulunduğu Beblena köyünde su kuyusu çalışmalarına başlandı. Yapılan sondaj sonucu köy halkı ile hayvanlarına rahatlıkla yetecek temiz kaynak suyuna ulaşıldı.

İmam hatip öğrencileri çok mutlu olduklarını belirtti. Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip 11'inci sınıf öğrencisi Feyziye Şenateş, ”Geçen sene biz ve okulumuz el birliğiyle Afrika'da bir su kuyusu açmak için kermes düzenlemiştik. Oradaki kardeşlerimizin su sıkıntısını bir nebze olsun gidermeyi amaçladık. Kermeste evde hazırladığımız çeşitli yemekleri ve topladığımız eşyaları sattık ve çok bereketli geçti. Çünkü duyarlı olmak zorundayız, izlediğimiz videolarda oradaki insanlar resmen çamur dolu su içiyor ve vicdanımız buna el vermedi. Çok şükür amaçladığımız gibi su kuyusunu açtık ve 140 aile temiz suya kavuştu” dedi

Okul öğrencilerinden Büşra Çolak'ta yaptığı açıklamada, "Okul olarak dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan kardeşlerimize çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Örneğin savaşlarda yetim kalmış çocuklara yönelik projelerimiz var, onlar için yardımlar topluyoruz. En son Afrika'da bir su kuyusu açmayı düşündük ve sonra bunu hayata geçirdik. Kermes ve çeşitli yardımlarla topladığımız paralarla bu amacımıza kavuştuk. Umarım herkes bu konularda duyarlı olur” diye konuştu.