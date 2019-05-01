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İnek kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede geçen sulama kanalına inek düştü. Düşen ineği gören çevredeki vatandaşlar, ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halatla ineğe bağlayıp iş makinesiyle yarım saat süren bir çalışma sonucu ineği kanaldan kurtarıp sahibine teslim etti.

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