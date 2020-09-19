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İnşaata çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir inşaatta izolasyon malzemesinin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun eski havaalanı bölgesinde devam bir inşaatta meydana geldi. Çalışanların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında inşaatta kullanılan bir miktar izolasyon malzemesi kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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