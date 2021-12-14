İnşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı 4'üncü kattan düşerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4'üncü katta inşaatta çalışan Suriye uyruklu Yaşar Ahmed, aniden dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin olayı görmesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Yaralı işçi olay yerinde ilk müdahalesi sonrası, Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.