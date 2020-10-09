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İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı

Şanlıurfa’da tarihi Hızmalı Köprüsü’nde korkuluklara çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.

Şanlıurfa'da tarihi Hızmalı Köprüsü'nde korkuluklara çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs uzun süren çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Hızmalı Köprüsü'nde yaşandı. Kimliği henüz belli olmayan erkek bir şahıs, korkuluklara oturarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde önlemler alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından şahıs ikna edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen şahsın, ailesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle intihar etmek istediği öne sürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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