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İran'a giden tavuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’dan İran’a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan İran'a seyir halinde olan tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa yolu Dolunay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DHU 26 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, biri sürücü olmak üzere toplam iki kişi hafif yaralandı. Kaza yapan tırın, Kıbrıs'tan İran'a tavuk götürdüğü öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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