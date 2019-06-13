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İş dünyasına Göbeklitepe daveti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul’da katıldığı bir programda iş insanlarına Göbeklitepe’ye davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul'da katıldığı bir programda iş insanlarına Göbeklitepe'ye davet etti.


15. Kent ve Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu. Arasında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı 50 kişilik jürinin belirlediği ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı. İstanbul'da gerçekleşen ödül töreni, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ödül töreninde yaptığı konuşmasında katılımcıları Göbeklitepe'ye davet etti. Beyazgül konuşmasında ‘'Aranızda bulunmaktan dolayı mutluyum. Ödüllerini alan iş adamlarını, markaları ve teşebbüsleri kutluyorum. Siz değerli iş insanlarını Göbeklitepe'ye davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.


Törende, 15. Kent ve Yaşam Ödülleri töreninde ‘yatırıma destek' ödülüne layık görülen HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ ödülünü Beyazgül'den aldı.

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