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İş ve basın dünyasının acı kaybı

Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı İbrahim Toru, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Şanlıurfalı iş adamı ve Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru (44), 14 gün önce korona virüse yakalandı. Testinin pozitif çıkması üzerine Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Toru, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Toru, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.


24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı da olan ve yardımseverliği ile bilinen İbrahim Toru'nun bugün Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi.

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