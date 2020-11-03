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İş yeri sahibi ile müşterinin kavgasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alacak verecek yüzünden iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek yüzünden iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre otomobil tamir işi yapan Ahmet D. ile ismi henüz öğrenilemeyen müşterisi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Dükkandan ayrılan müşteri, yanına akrabalarını da alarak geri döndü. Yaşanan tartışma bu defa kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada dükkan sahibi Ahmet D. ile yanında çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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