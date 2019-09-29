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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar Mahallesindeki eski sanayi sitesinde yaşandı. Sitede oto aksesuarı satılan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin her tarafını kapmadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken iş yerindeki eşyaların küle döndüğü öğrenildi.

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