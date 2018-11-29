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İş yerindeki hırsızlık kamerada

Şanlıurfa’da bir iş yerindeki bilgisayar hırsızlığı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da bir iş yerindeki bilgisayar hırsızlığı kameralara yansıdı. Kayıtları inceleyen polisler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi ile Fatih Sultan Mahallesi'nde iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların eşkalini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan ekipler, M.E., A.C. ve A.E. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların kaldığı yerde yapılan aramada ise iş yerlerinden çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. M.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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