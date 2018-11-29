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İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi ile Fatih Sultan Mahallesi'nde iş yerlerinde yaşanan hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların eşgalini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan ekipler, İ.M., B.M., M.G. ve İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların kaldığı yerde yapılan aramada ise iş yerlerinden çaldıkları bilgisayarlara ait kasalar, fotokopi makinesi ile araç motor yağları ele geçirildi. 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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