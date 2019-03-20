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İş yerine silahla saldıran zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Hocaşerif Mahallesi küçük çarşı civarında yaşandı. Berber dükkanına giden Ahmet B. Dükkan sahibi Ramazan D. ile daha önceki bir husumetten dolayı tartıştı. Olay yerinden ayrılan Ahmet B., eve giderek aldığı pompalı tüfekle geri dönüp iş yerine ve dükkana ateş açtı. Olay yerine giden poliseler, Ahmet D.'yi gözaltına aldı. Zanlının gözaltına alınma anı ise kameralara yansıdı. Saldırı sonrası iş yerinde hasar oluştuğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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