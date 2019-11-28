İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dönerci dükkânını açan işçiye motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçenin Sevil Figen Erol Caddesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dönercide çalışan Veysel Akbaş iş yeri darabasının kılıflarını açıp, yukarı kaldırdığı anda, fren yerine gaza basan biri motosikletle birlikte işçi Veysel Akbaş'a çarpıp, motosikletle birlikte iş yerinde yere düştü. Motosikletçi ve kendisine motosiklet çarpan işçi kısa süreliğini soka girdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları gazetecilere anlatan Veysal Akbaş,” Sabah geldim iş yerini açtığım sırada, arkamdan bir motosiklet bana çarptı, beraber iş yerinde yere düştük. Motosiklet sahibini tanıyordum, şikâyetçi olmadım. Çok şükür ne ben nede o arkadaşta bir yaralanma olmadı”

Şoka girdi

O anda şoka girdiğini söyleyen Veysel Akbaş,” Neye uğradığımı anlayamadım, şoka girdim, tabi motosiklet sahibi de şoka girdi. Şoku atlattıktan sonra ona yardım ettim, beraber motoru iş yerinden çıkardık, iş yerinde bazı eşyalarımız yere düştü. Çok şükür önemli bir zarar yok” dedi

İş yeri sahibi Haşim Hatipoğlu,” sabah gelip görüntüleri izlediğinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, böyle bir kazaya şu ana kadar rastlamadığını' belirtti