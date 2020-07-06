İşçiler sıcak havada tazyikli suyla serinliyor

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan işçiler araba yıkarken tazyikli su ile serinliyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da çöl sıcakları yaşanıyor. Sıcak nedeniyle yollardan adeta buhar yükseliyor. Çoğu vatandaş sıcaktan korunmak için evden çıkmazken, çalışmak zorunda olan kesim ise sıcaklardan etkilenmemek için çeşitli çözümler üretiyor. Şehir merkezindeki oto yıkamacılar da hem araçları yıkıyor hem de iş esnasında tazyikli su ile birbirlerini ıslatıp serinlemeye çalışıyor.

Baygınlık geçirenlere tazyikli su

Araç yıkarken bazı çalışanların zaman zaman baygınlık geçirdiğini ve işçilerin sıcaklardan etkilenip bayılmamaları için kendi çözümlerini ürettiklerini söyleyen Ali Demir, “Hava çok sıcak, oto yıkamada çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar arada sırada baygınlık geçiriyor. Biz de kendilerine gelmeleri için üstlerine hafiften su serpiyoruz. Ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Hafta sonu nedeniyle yoğunluk da var. Arada sırada bayılan arkadaşlarımız oluyor, biz de su vuruyoruz bayılmasınlar diye” şeklinde konuştu.

Serin ve tazyikli sudan bazen müşteriler de nasibini alıyor. Sıcaktan bunalan müşterilerin üzerine de kendi istekleri üzerine su püskürtülüyor.