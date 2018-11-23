İşçileri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işçileri taşıyan arazi aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Çaylı Mahallesi'nde seyir halinde bulunan arazi aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan Suriye uyruklu İbrahim Derviş (23), Mahmut Derviş (21) ve Jagar Şefkat (34) isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kaza yerinden ambulanslarla alınarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.