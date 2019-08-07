İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşgal edilmek istenen alan park yapılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede işgal edilmek istenen arsayı parka dönüştürerek halkın hizmetine sunacak.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesinde daha önce işgal edilmek istenen arsayı park alanı olarak mahalleye kazandırıyor. Saha gezileri kapsamında gittiği Ruha Mahallesinde, Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ve vatandaşlarla bir araya gelen belediye başkanı Kuş, işgal edilmek istenen arsaya anında ekipleri yönlendirip alanı yeşil alan olarak bölge halkının hizmetine sunacak. Vatandaşların park talebine karşılık veren Kuş'un bu hareketi takdir toplarken, mahalle muhtarı ve vatandaşlar Başkan Kuş'a, teşekkür etti. İşgale asla müsaade edilmeyeceğini belirten Kuş, Eyyübiye halkının hakkını korumayı sürdüreceklerini söyledi.


Kısa süre içinde mahalleye yeşil alan kazandıracaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Ruha Mahallemizdeyiz. Bölgenin önemli eksikliklerinden biri olan yeşil alan için çalışma başlattık. Daha önce işgal edilmek istenen park alanını şuan ekiplerimiz temizliyor ve İnşallah en kısa zaman içerisinde Ruha Mahallemize park olarak kazandıracağız. İnşallah çocuk parkları da yapacağız. Eyyübiye halkı, Ruha mahallesi sakinleri her şeyin en güzelini hak ediyor ve onlara en güzel alanları kazandıracağız. İşgale de müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.