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İsot Festivali'ne "operasyon" engeli

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapılmasını planladığı harekat nedeniyle Şanlıurfa’da 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İsot Festivali ertelendi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapılmasını planladığı harekat nedeniyle Şanlıurfa'da 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İsot Festivali ertelendi.


Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 11-13 Ekim tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan URFEST Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ileriki bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye operasyonu her an başlayabillir" açıklaması sonrasında festivalin ertelenmesi kararı aldıklarını duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye operasyonu her an başlayabilir" açıklaması ışığında her an operasyonun başlama ihtimaline karşılık 11-12-13 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali'miz ileri bir tarihe ertelenmiştir' denildi.


Festival tarihinin ise operasyon sürecine göre daha sonra belirleneceği öğrenildi.

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